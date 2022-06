Stand: 29.06.2022 08:06 Uhr Halener Badesee: 19-Jähriger geht unter - Lebensgefahr

Ein 19-Jähriger ist bei einem Badeunfall in Emstek im Landkreis Cloppenburg lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war er am Dienstag gegen 16.26 Uhr unter der Wasseroberfläche des Halener Badesees gefunden und geborgen worden. Der Jugendliche konnte reanimiert und in ein Krankenhaus in Cloppenburg gebracht werden. Er schwebt weiter in Lebensgefahr. Warum der 19-Jährige untergegangen war, ist noch unklar. Der Badesee wurde daraufhin geschlossen.

