Stand: 28.06.2022 10:53 Uhr 23-Jähriger stirbt beim Baden im Salzgittersee

Am Salzgittersee ist ein 23-Jähriger beim Baden gestorben. Wie die Polizei berichtet, sprang der junge Mann am Samstag von einer Badeinsel ins Wasser und wollte tauchen. Danach ist er nicht mehr an der Wasseroberfläche erschienen. Mitglieder des DLRG konnten den jungen Mann nur noch leblos bergen. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.06.2022 | 06:30 Uhr