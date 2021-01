Stand: 12.01.2021 08:21 Uhr Halbleiter fehlen: VW muss Produktion in Emden unterbrechen

Wegen fehlender Computerbauteile muss der Autobauer Volkswagen sein Werk in Emden für zwei Wochen stilllegen. Die Hersteller von Halbleitern hätten Lieferprobleme, hieß es. VW will für die rund 9.000 Mitarbeiter in Emden Kurzarbeit beantragen und auf den vollen Lohn aufstocken. Der Autobauer geht davon aus, dass durch den Produktionsausfall im Emder Werk etwa 10.000 Autos weniger gebaut werden können. Das Jahresziel von 190.000 Autos sei kaum noch zu erreichen, sagt der Betriebsrat.

