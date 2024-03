Stand: 08.03.2024 16:47 Uhr Hafenverband fordert: JadeWeserPort soll größer werden

Die Wilhelmshavener Hafenwirtschaftsvereinigung fordert eine Vergrößerung des JadeWeserPorts, um nötige Hafenflächen für den Ausbau der Windkraft auf See zu schaffen. Es sei erheblich mehr Hafeninfrastruktur nötig, denn ohne diese hätten die Offshore-Ziele der Bundesregierung keine Chance, teilte der Verband mit. Sogenannte Errichter- und Basishäfen dienen als Lager- und Umschlagplatz für Teile von Offshore-Windkraftanlagen. Für diese bestünden an der deutschen Nordseeküste nur wenige Erweiterungsmöglichkeiten. Die mögliche zweite Baustufe des JadeWeserPorts sei eine davon, so die Hafenwirtschaftsvereinigung weiter. Nach Berechnungen der Stiftung Offshore-Windenergie vom vergangenen Dezember werden für den Ausbau der Windenergie bis zu 200 Hektar zusätzliche Schwerlastflächen in deutschen Seehäfen benötigt. Wilhelmshaven habe dafür das erforderliche Potenzial, teilte der Verband mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Häfen Windenergie Offshore JadeWeserPort