Hafenunternehmen Eurogate hält an Sparkurs fest Stand: 28.07.2021 09:26 Uhr Das Hafenunternehmen Eurogate hält an seinem Sparkurs fest. Auf dem Containerterminal Bremerhaven soll der Stellenabbau allerdings über Altersteilzeit und Vorruhestand geregelt werden.

Das Unternehmen habe sich mit dem Betriebsrat auf einen Sozialplan geeinigt, sagte ein Sprecher von Eurogate. Demnach seien betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen - weitere Details nannte er allerdings nicht. Auch aus dem Betriebsrat gibt es bislang keinen Kommentar zur Einigung. Eurogate hatte unter anderem verlangt, dass die Beschäftigten mehr arbeiten, um so die Kosten drücken zu können.

48 neue Jobs im Hafen

Momentan arbeiten auf dem Containerterminal in Bremerhaven rund 1.100 Menschen. Zuletzt war bekannt geworden, dass das Unternehmen dort 48 neue Hafenarbeiter einstellen will - mit auf zwei Jahre befristeten Verträgen. Laut dem Unternehmen staut sich die Arbeit im Hafen - demnach eine Folge der veränderten Marktlage wegen der Corona-Pandemie. Insgesamt will Eurogate bis 2024 rund 84 Millionen Euro einsparen.

