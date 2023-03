Stand: 26.03.2023 11:58 Uhr Großkontrolle: Polizei überprüft Hunderte Autofahrer bei Delmenhorst

Polizei und Zoll haben in der Nacht zu Samstag auf der B75 zwischen Bremen und Delmenhorst zahlreiche Autofahrer kontrolliert. Insgesamt überprüften die Beamten 450 Fahrzeuge und 600 Insassen, so ein Sprecher. Die Polizei zog mehrere Menschen aus dem Verkehr, weil sie betrunken waren oder illegale Drogen bei sich hatten. Sechs Personen hätten gegen das Waffengesetz verstoßen, weil sie Machete, Totschläger und Schlagstock griffbereit im Auto hatten, hieß es. Insgesamt leitete die Polizei 34 Verfahren ein und stellte 54 Ordnungswidrigkeiten fest. 150 Beamten waren im Einsatz, außerdem Rauschgift- und Sprengstoffspürhunde. Während der Kontrolle war auf der B75 der Verkehr beeinträchtigt so, die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.03.2023 | 15:00 Uhr