Stand: 29.06.2022 12:18 Uhr Großenkneten: Neues Logistikzentrum von Amazon entsteht

In Großenkneten im Landkreis Oldenburg soll im kommenden Jahr ein neues Logistikzentrum von Amazon eröffnen. Das teilte das Unternehmen mit. Nahe der A1 sollen 2023 dann rund 1.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Grundfläche des Gebäudes beträgt knapp 52.000 Quadratmeter. Amazon hat dafür einen dreistelligen Millionenbetrag investiert. In Großenkneten entsteht damit das vierte Amazon-Logistikzentrum in Niedersachsen nach Winsen/Luhe im Landkreis Harburg, Achim im Landkreis Verden und Helmstedt.

