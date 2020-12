Stand: 15.12.2020 09:58 Uhr Großefehn: 76-Jährige stirbt bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall ist in Ostfriesland am Montagabend eine Frau ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben kam die 76-Jährige nahe Großefehn (Landkreis Aurich) aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab. Ihr Wagen prallte frontal gegen einen Baum und wurde dann zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Das Auto blieb unbeleuchtet auf der Straße stehen. Ein 65 Jahre alter Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallstelle. Die Frau aus Großefehn starb noch am Unfallort.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.12.2020 | 09:30 Uhr