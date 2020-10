Grenzwert klar überschritten: Delmenhorst ist Risikogebiet

Delmenhorst ist jetzt Corona-Risikogebiet. Mit 63,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegt die Stadt deutlich über dem Grenzwert von 50. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Stadt zufolge ist mit 18 neuen Fällen in 24 Stunden ein neuer Höchststand erreicht. Die Erkrankten hätten sich überwiegend innerhalb der Familie angesteckt - Infektionsherde wie größere Feiern habe es in Delmenhorst nicht gegeben. Bürger sollten sich an die Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus halten - dies werde streng kontrolliert, hieß es.

