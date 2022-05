Stand: 21.05.2022 14:45 Uhr Greetsiel: Unbewohntes Haus in Fußgängerzone eingestürzt

In Greetsiel (Landkreis Aurich) ist am Sonnnabendmorgen ein Haus in der Fußgängerzone teilweise eingestürzt. Das Haus war unbewohnt und wird derzeit kernsaniert. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk sind mit etwa 80 Einsatzkräften vor Ort, um ein benachbartes Haus zu sichern - auch dies ist unbewohnt. Hier haben sich bereits Risse an den Wänden gebildet. Unglücksursache und Schadenshöhe sind zur Zeit noch unklar.

VIDEO: Greetsiel: Haus in historischem Ortskern eingestürzt (1 Min)

