"Gorch Fock" nach Defekt schon früher in Wilhelmshaven Stand: 02.09.2021 08:32 Uhr Die eigentlich für zwei Tage angelegte Probefahrt der "Gorch Fock" auf der Weser und der Nordsee ist wegen eines technisches Defekts vorzeitig beendet worden.

Eigentlich sollte das Schiff erst heute Wilhelmshaven erreichen, um am dortigen Marine-Arsenal mit der Endausrüstung ausgestattet zu werden. Kurz nach dem Verlassen des Werftkais in Lemwerder entdeckte die Crew am Mittwoch jedoch einen Defekt an einem Frischwasserventil des Motors. Zwei Schlepper zogen das Segelschulschiff daraufhin über die Weser in Richtung Nordsee. Da sich der Schaden unterwegs auf See nicht beheben ließ, steuerten sie mit der "Gorch Fock" im Schlepptau schon am Mittwochabend statt Helgoland den Hafen von Wilhelmshaven an, wie die Lürssen-Werft mitteilte.

Ventil kann nicht während Fahrt getauscht werden

Zunächst war geplant, die Fahrt nach einer Reparatur aus eigener Kraft fortzusetzen. Noch am Mittwochabend stellte sich aber heraus, dass das Ventil nicht während der Fahrt ersetzt werden konnte. Das defekte Bauteil soll nun im Rahmen der ohnehin geplanten Endausrüstung in Wilhelmshaven ausgetauscht werden, teilte der Werftsprecher mit. Am 30. September soll die Bundeswehr den Dreimaster offiziell zurückerhalten.

Mannschaft sammelt Eindrücke von "neuem" Schiff

Zuvor war die Stimmung an Bord noch euphorisch gewesen. "Wir freuen uns auf die erste Seefahrt im Rahmen der Werftprobefahrt und die ersten richtigen Eindrücke auf dem 'neuen' Schiff'", hatte Kapitän Nils Brandt laut Lürssen Werft gesagt. Für die "Gorch Fock" und ihre 160 Frauen und Männer starke Stammcrew ist es die erste Erprobungsfahrt nach fast sechs Jahren Generalüberholung. Eigentlich war die Probefahrt bereits für Ende März anberaumt. Grund für die fünfmonatige Verzögerung war nach Werftangaben die Corona-Pandemie.

Klage gegen Verwendung von Tropenholz

Die Arbeiten an dem Schiff hatten sich immer wieder verzögert. Fast sechs Jahre hat die Grundsanierung gedauert. Die Kosten stiegen in der Zeit von zehn Millionen auf 135 Millionen Euro. Aktuell klagen Umweltschützer gegen eine mutmaßlich illegale Verwendung von Tropenhölzern bei der Sanierung. Am 30. September wird die "Gorch Fock" offiziell an die Deutsche Marine übergeben. Von Wilhelmshaven geht es in Richtung Kiel und Dänemark für weitere technische Tests und Erprobungen. Am 4. Oktober schließlich soll die "Gorch Fock" in Kiel der Öffentlichkeit präsentiert werden.

