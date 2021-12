Stand: 25.12.2021 10:44 Uhr Glatteis in Molbergen: Auto prallt gegen Baum, Fahrer stirbt

Ein 22-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in Molbergen (Landkreis Cloppenburg) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei ist sein Auto am Morgen des ersten Weihnachtstags auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen. Laut Feuerwehr prallte das Auto gegen einen Baum. Der Fahrer wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrbahn sei stellenweise glatt gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

