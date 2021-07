Stand: 19.07.2021 11:36 Uhr Georgsheil: Streik bei Autozulieferer Linde & Wiemann

Die Beschäftigten des Autozulieferers Linde & Wiemann in Georgsheil (Landkreis Aurich) haben am Montagmorgen ihre Arbeit niedergelegt. Nach mehr als 20 Jahren soll der Standort in der Gemeinde Südbrookmerland geschlossen und Teile von ihm verlagert werden. Bei dem Autozulieferer sind 70 Menschen beschäftigt. Seit mehr als einem halben Jahr wird laut IG Metall über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan mit dem Arbeitgeber verhandelt. Mehrere Warnstreiks waren bislang erfolglos geblieben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.07.2021 | 13:30 Uhr