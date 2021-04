Stand: 13.04.2021 17:14 Uhr Georgsheil: 100 Menschen nehmen Impftermin nicht wahr

Im Impfzentrum Georgsheil in Ostfriesland nehmen viele Bürger ihre Corona-Impfungen nicht wahr. Laut dem Landkreis Aurich konnten am Sonnabend 100 Impfungen nicht vorgenommen werden. 67 Bürgerinnen und Bürger erschienen gar nicht erst, weitere 33 Menschen lehnten vor Ort die Impfung ab. Insgesamt waren für Sonnabend in Georgsheil 620 Impfungen mit dem Wirkstoff von AstraZeneca geplant. Bei dem Leiter des Impfzentrums, Norman Büchter, sorgt dieses Verhalten angesichts des bundesweit steigenden Infektionsgeschehens für Kopfschütteln. "Unverständlich", lautet sein Urteil.

