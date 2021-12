Stand: 05.03.2020 16:47 Uhr Gefangene Spinne in Varel doch nicht giftig

Nachdem ein Supermarkt in Varel im Landkreis Friesland wegen einer vermeintlichen giftigen Bananenspinne geräumt worden war, ist die Spinne einen Tag später eingefangen worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Statt der zunächst vermuteten hochgiftigen Bananenspinne habe es sich allerdings um eine weit ungefährlichere Warmhaus-Riesen-Krabbenspinne gehandelt, sagte ein Sprecher der Discounterkette in der Region. Die Spinne sei an Fachbiologen übergeben worden. Der Supermarkt war allerdings schon am Tag zuvor wieder freigegeben worden. Die fraglichen Bananen stammen nämlich aus einer Region, in der keine giftigen Bananenspinnen vorkommen können.

