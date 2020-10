Stand: 01.10.2020 07:55 Uhr "Gallipark" in Leer: Knappe Mehrheit beschließt Absage

Der "Gallipark" als Ersatz für den traditionellen Gallimarkt in Leer findet nicht statt. Das haben Markt- und Verwaltungsausschuss der Stadtam Mittwochabend mit knapper Mehrheit entschieden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Bereits vergangene Woche hatte die Gruppe SPD/Linke wegen steigender Corona-Zahlen angekündigt, die Veranstaltung abzusagen. Die Schausteller zeigten sich enttäuscht. Sie hatten zuvor viele Zugeständnisse gemacht: Keinen Alkohol, höchstens 1.000 Besucher gleichzeitig und der Park sollte früh am Abend schließen. Nun werde man eben woanders Menschen glücklich machen, sagte Schausteller-Sprecher Jonny Eden. Während der Sitzung hatte Leers Bürgermeisterin Beatrix Kuhl (CDU) angekündigt, dass aufgrund der jetzigen Entscheidung auch der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ausfallen werde.

Weitere Informationen Leer: Gallipark soll wegen Corona abgesagt werden In Leer will eine Mehrheit im Verwaltungsausschuss den als Ersatz für den Gallimarkt geplanten Freizeitpark doch noch absagen. Die Schausteller sind darüber sehr verärgert. (23.09.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.09.2020 | 08:30 Uhr