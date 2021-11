Stand: 01.11.2021 18:59 Uhr Fünf Verletzte bei Unfall in Moormerland

Ein riskantes Wendemanöver hat in Moormerland (Landkreis Leer) zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt fünf Verletzten geführt. Laut Polizei übersah ein 61-Jähriger das entgegenkommende Fahrzeug eines 56-Jährigen, als er auf einer Straße mit seinem Wagen drehen wollte. Die beiden Autos kollidierten daraufhin. Ein dritter Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallstelle. Der 56-Jährige musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden. An allen drei Autos entstand Totalschaden.

