Fregatte "Brandenburg" bricht zum Einsatz auf

Die Fregatte "Brandenburg" ist am Dienstag von Wilhelmshaven aus zu einem mehrmonatigen Einsatz ins Mittelmeer aufgebrochen. Dort löst das deutsche Kriegsschiff den Einsatzgruppenversorger "Berlin" als Teil eines ständigen Nato-Verbandes ab. Das Marineschiff soll die griechische und die türkische Küstenwache sowie die europäische Grenzschutzagentur Frontex bei der Überwachung des Seeraums unterstützen.

Hafenbesuche wegen Corona ausgeschlossen

Normalerweise könnten die rund 230 Marine-Soldaten an Bord alle zehn bis 14 Tage einen Hafen besuchen. Wegen der Corona-Pandemie wird das allerdings nach Angaben eines Marinesprechers nicht möglich sein. Nach Marine-Angaben wurden deshalb an Bord zusätzliche Freizeitmöglichkeiten für die Besatzung geschaffen. So wurde im Hubschrauber-Hangar ein Fitnessraum eingerichtet.

Fregatte im Februar 2021 zurück

Angehörige der Besatzungsmitglieder konnten sich vor dem Auslaufen verabschieden, durften aber das Schiff nicht wie gewohnt betreten. Die Fregatte wird im Februar 2021 wieder in Wilhelmshaven erwartet. Der Einsatzgruppenversorger "Berlin" soll im September zurückkehren.

