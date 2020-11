Frauenleiche in Hüde: Ehemann unter Tatverdacht Stand: 25.11.2020 16:42 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod einer 33-Jährigen in Hüde (Landkreis Diepholz) ermittelt die Polizei gegen den Ehemann der Frau. Der 39-Jährige kam in Untersuchungshaft.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wird der Mann verdächtigt, seine Ehefrau getötet zu haben. Die 33-Jährige war am Montagabend leblos am Dümmer See aufgefunden worden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Fahnder sperrten die Fundstelle ab und sicherten Spuren.

Haftbefehl gegen Ehemann erlassen

Die Obduktion der Leiche bestätigte den Verdacht, dass die Frau umgebracht wurde. Ein Ermittlungsrichter erließ daraufhin Haftbefehl gegen den Ehemann. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05441) 97 10 zu melden.

25.11.2020