Frachter-Havarie: Spezialschiff sucht Container

Vor der Westküste Borkums ist das Spezialschiff "Atlantic Tonjer" unterwegs. Die Besatzung soll Container suchen und sie, soweit möglich, vom Meeresboden holen. Seit Freitag sind mehrere Schiffe im Einsatz, um nach der Havarie des Frachters "MSC Zoe" in der Nordsee die fast 300 verlorenen Behälter zu bergen. Zuvor hatte hoher Seegang den Start der Arbeiten mehrfach verhindert. Bislang ist offenbar noch kein Container aus dem Wasser gezogen worden. Das Schiff "Mare Frisicum" soll nach Angaben des Havariekommandos mit Sitz in Cuxhaven Treibgut einsammeln. Die "Tender 1" und die "Seazip Fix" seien als Erkundungsschiffe im Einsatz. Darüber hinaus befinde sich die "Wega" im Seegebiet, um die Suche per Sonar zu unterstützen.

Nach "MSC Zoe": Krabbenfischer kämpfen mit Müll Hallo Niedersachsen - 19.01.2019 19:30 Uhr Nach dem Container-Verlust der "MSC Zoe" haben die Krabbenkutter in Greetsiel auch jede Menge Müll in ihren Netzen. Besonders die im Wasser rumtreibenden Tischdecken machen ihnen Sorgen.







Fischkutter begleiten Bergungsarbeiten

Die meisten der verlorenen Container sind gesunken und liegen in 20 bis 30 Metern Tiefe bei den niederländischen Wattenmeerinseln. Rund 20 sind nahe Borkum geortet worden. Sollte während der Arbeiten weiterer Müll ins Wasser gelangen, soll dieser von einem der Begleitschiffe aus dem Wasser geholt werden. Fischkutter liegen hierfür im Bergungsgebiet bereit. Nach Angaben niederländischer Behörden könnte es Monate dauern, alle Container aus dem Wasser zu holen.

170 Kubikmeter Strandgut an deutschen Stränden

Die "MSC Zoe" hatte in der Nacht zum 2. Januar insgesamt 291 Container verloren, davon zwei mit Gefahrstoffen. 18 Container waren aufgebrochen und an niederländischen Inseln angespült worden. Ihr Inhalt landete an den Stränden mehrerer niederländischer und deutscher Inseln. Plastik, Styropor, Schuhe, Spielzeug, Kühlschränke und Fernseher mussten eingesammelt werden. "Insgesamt wurden bisher rund 220 Kubikmeter Ladungsreste an den Stränden eingesammelt", teilte das Havariekommando am Freitag mit. Auf Borkum und Norderney landeten demnach in den vergangenen Tagen kleinere Mengen neuer Ladungsreste an. Auf Borkum sammeln Mitarbeiter der Gemeinde und Aktivisten von Greenpeace weiterhin Treibgut.

Frachter fährt wieder

Die Ursache für den Verlust der Container ist noch nicht geklärt. Die "MSC Zoe" ist unterdessen wieder auf See unterwegs: Am Donnerstag nahm das Schiff Kurs Richtung Danzig. Am Mittwochabend hatte der Frachter Bremerhaven verlassen.

