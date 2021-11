Forschungsschiff "Sonne" bricht in Richtung Grönland auf Stand: 04.11.2021 06:30 Uhr Das Forschungsschiff "Sonne" geht wieder auf die Reise. Die Besatzung will weit nach unten in die Tiefen des Atlantik blicken.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Forschungsinstituts Senckenberg aus Wilhelmshaven gehen heute gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen an Bord des Forschungsschiffs. Von Emden aus brechen sie dann am Freitag an die Südspitze Grönlands und vor die Küste Labradors auf.

Was lebt in der Tiefsee?

Unter die Lupe nehmen wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den nordwestlichen Atlantik und was dort in der Tiefsee lebt. Sie haben vor, die Arten mit denen zu vergleichen, die sie bei vorherigen Expeditionen bereits rund um Island gefunden haben. Das sagte der Leiter des Instituts für Marine Biodiversitätsforschung, Pedro Martinez Arbizu, dem NDR in Niedersachsen. Darüber hinaus werden von Bord der "Sonne" Unterwasserberge und -täler vermessen, denn der Nordatlantik ist noch nicht vollständig kartiert.

Reise endet auf La Palma

Die Expedition dauert insgesamt fünf Wochen und wird - so der Plan - am 9. Dezember auf der Kanareninsel La Palma enden. Am 18. November will das Forschungsinstitut Senckenberg einen Livestream organisieren, in dem die Besatzung von Bord berichtet.

