Feuerwehrautos in Aurich geklaut: 18-Jähriger unter Verdacht Stand: 28.09.2022 11:14 Uhr In einem Waldstück in Aurich hat ein Spaziergänger am Dienstag ein abgestelltes Feuerwehrfahrzeug entdeckt. Die Polizei stellte fest, dass es gestohlen worden war. Im Verdacht: ein 18-Jähriger.

Der Spaziergänger informierte die Polizei über das Löschfahrzeug im Wald. Schnell war klar, dass die Feuerwehr das Fahrzeug als gestohlen gemeldet hatte. Als die Polizei das abgestellte Fahrzeug in Augenschein nahm, saß darin ein 18-Jähriger. Die Beamten nahmen den jungen Mann mit auf die Dienststelle, um ihn zu vernehmen. Die Polizisten suchten das Waldstück anschließend ab und stießen dabei auf ein weiteres gestohlenes Feuerwehrfahrzeug - einen Transporter, der der Feuerwehr als Mannschaftswagen dient.

In welchem Verhältnis steht 18-Jähriger zur Feuerwehr?

Ob der junge Mann die Fahrzeuge gestohlen hat und falls ja, ob er dabei Hilfe hatte, konnte die Polizei am Mittwochvormittag noch nicht sagen. Auch zu den möglichen Hintergründen machte eine Sprecherin auf Anfrage des NDR in Niedersachsen keine Angaben. Sie verwies auf die laufenden Ermittlungen. Ob sich der 18-Jährige zu den Vorwürfen geäußert hat und in welcher Verbindung er zur Feuerwehr steht, ist deshalb noch offen. Klar ist jedoch: In die Fahrzeughalle der Feuerwehr wurde eingebrochen. Entsprechende Spuren haben die Ermittler gesichert.

