16-Jähriger stiehlt Bus und baut fünf Unfälle

Eine folgenschwere Spritztour hat ein 16-Jähriger in Stadtoldendorf (Landkreis Holzminden) mit einem gestohlenen Linienbus unternommen. Der Jugendliche verursachte fünf Verkehrsunfälle - es entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro. Das teilte ein Sprecher der Polizei Holzminden am Montag mit. Mit dem großen Fahrzeug der Regionalbus Braunschweig GmbH (RBB) rammte der Teenager bereits am Sonntag in vier Fällen Mauern und Zäune und fuhr schließlich gegen ein parkendes Auto, so der Sprecher.

Jugendlicher kein unbeschriebenes Blatt

Aus der Halle des Fuhrunternehmens hatte der 16-Jährige den Bus in seinem Heimatort Stadtoldendorf entwendet und war dann 30 Kilometer durch mehrere Dörfer bis nach Neuhaus im Solling gefahren. Dort rammte er den Angaben zufolge ein Auto, woraufhin ein Zeuge die Polizei alarmierte. Als die Beamten den Bus am Abend auf einem Waldweg entdeckten, saß der Schüler noch am Steuer.

Der Jugendliche ist kein unbeschriebenes Blatt. In den vergangenen Monaten sei er schon mehrfach mit fremden Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen unterwegs gewesen, so der Polizeisprecher. Darunter sei auch auch ein gestohlener Traktor gewesen. Nach Angaben des Sprechers muss er sich demnächst vor dem Jugendrichter verantworten.

