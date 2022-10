Stand: 16.10.2022 19:44 Uhr Feuerwehr fängt giftige Schlange in Bremerhaven ein

In Bremerhaven hat am Sonntag eine Schlange für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Das Tier war am Vormittag zwischen Glascontainern entdeckt worden. Die Schlange habe eindeutig nicht wie eine heimische Gattung ausgesehen, teilte ein Sprecher mit. Die Einsatzkräfte hätten darauf ein Foto von dem Tier gemacht. Ein Reptilienexperte habe anhand dessen erkannt, dass es sich bei der Schlange um einen "Nordamerikanischen Kupferkopf", die zur Familie der Vipern gehört, handelt. Das Reptil gilt als giftig. Mit viel Geschick und der passenden Vorsicht sei es den Einsatzkräften gelungen, die Schlange einzufangen. Übergangsweise wurde diese von einem Reptilienhaus im Saterland (Landkreis Cloppenburg) aufgenommen, hieß es. Wo die Schlange herkam und ob sie ausgesetzt oder entkommen konnte, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

