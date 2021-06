Stand: 04.06.2021 13:02 Uhr Feuer in Wilhelmshavener Schule war Brandstiftung

Die Ursache für das Feuer in der Marion-Dönhoff-Schule im März in Wilhelmshaven war Brandstiftung. Technische Ursachen konnten ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dazu seien laut Polizei abgeschlossen und an die Staatsanwaltschaft in Oldenburg gegangen. Zu Verdächtigen machten die Fahnder keine Angaben. Das Feuer zerstörte einen Gebäudeteil. Bisher wurden die Schülerinnen und Schüler ersatzweise in der Jade Hochschule unterrichtet. Zum Wintersemester sollen allerdings die Studierenden in das Gebäude zurückkehren.

