Stand: 13.12.2021 08:09 Uhr Feuer in Einfamilienhaus in Geestland: 300.000 Euro Schaden

Ein Einfamilienhaus in Geestland (Landkreis Cuxhaven) ist bei einem Brand erheblich beschädigt worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, geriet am frühen Sonntagabend aus bislang unbekannter Ursache zunächst ein aus Holz gebauter Carport in Brand. Das Feuer breitete sich über das angrenzende Dach des Einfamilienhauses aus. Das erste Obergeschoss, der Carport sowie ein Schuppen brannten den Angaben zufolge nahezu vollständig aus. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 300.000 Euro. Die Bewohner konnten, gewarnt von einem Nachbarn, rechtzeitig das Haus verlassen und blieben unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.12.2021 | 08:30 Uhr