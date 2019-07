Stand: 28.07.2019 10:11 Uhr

Feldbrand: 68 Camper durch Rauchgas verletzt

Bei einem Brand bei Kransburg (Landkreis Cuxhaven) sind am Sonnabend 68 Personen auf einem Campingplatz durch Rauchgas verletzt worden. Laut Polizei war das Feuer auf einem nahegelegenen Getreidefeld ausgebrochen. "Wahrscheinlich hat ein technischer Defekt in einem Mähdrescher den Brand ausgelöst", sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Als die Flammen aufloderten und dichte Rauchwolken durch die Luft zogen, befanden sich der Polizei zufolge rund 1.800 Gäste auf dem Campingplatz.

Feldbrand: Campingplatz muss evakuiert werden 28.07.2019 10:15 Uhr Am Samstag sind auf einem Campingplatz im Landkreis Cuxhaven knapp 70 Menschen durch Rauchgas verletzt worden. Auf einem Getreidefeld war es nach Mäharbeiten zu einem Brand gekommen.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

300 Besucher müssen Campingplatz verlassen

Von den 68 verletzten Personen seien sieben in ein Krankenhaus gebracht worden, erklärte die Polizei. In Lebensgefahr sei aber niemand gewesen. Insgesamt 300 Besucher mussten den Campingplatz während der Löscharbeiten vorübergehend verlassen. Nach Angaben der Polizei waren zwölf Feuerwehren mit 200 Einsatzkräften vor Ort.

Die Landmaschine sei beschlagnahmt worden und soll in der kommenden Woche untersucht werden, hieß es weiter.

Weitere Informationen Der Sonntag bringt Abkühlung - und Unwetter Auf die heißen Tage mit Hitzerekord von 42,6 Grad in Lingen folgt eine Abkühlung. Am Sonntag drohen Unwetter mit Schauern und Gewitter. Regen würde die hohe Brandgefahr senken. (27.07.2019) mehr Hohe Waldbrandgefahr in ganz Niedersachsen Hitze und Trockenheit schüren im ganzen Land die Gefahr von Bränden. Neben Wäldern sind besonders Grasflächen und Felder gefährdet. Ab Sonntag entspannt sich die Lage. (26.07.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.07.2019 | 08:00 Uhr