Stand: 02.08.2021 14:16 Uhr Fahrradfahrer stirbt bei Unfall im Landkreis Diepholz

Im Landkreis Diepholz ist am Montagvormittag ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei wurde der 47-Jährige auf einer Landstraße zwischen Bassum und Harpstedt von einem Lastwagen erfasst. Der Radfahrer wurde von der Fahrbahn gestoßen und in den Straßengraben geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Er hatte den Radfahrer im Schatten der Bäume offenbar zu spät gesehen und konnte nicht mehr ausweichen. Die Landstraße musste gesperrt werden. Die Polizei ermittelt.

