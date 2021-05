Stand: 07.05.2021 08:44 Uhr Fahrraddemo für Schulöffnungen im Landkreis Vechta

Eltern im Landkreis Vechta kämpfen dafür, dass ihre Kinder wieder in die Schule dürfen. Zu einer Fahrrad-Demonstration in der Innenstadt erwarten die Veranstalter am Freitagnachmittag rund 500 Teilnehmer. Wegen der hohen Corona-Inzidenz lernen viele Kinder seit Monaten nur zu Hause. Die Eltern fordern, dass die Schulen zum Beispiel durch Luftfilter virensicher gemacht werden. Der Landkreis Vechta hat mit 197,5 die landesweit höchste 7-Tage-Inzidenz.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.05.2021 | 14:30 Uhr