Explosion in Emden: Ermittler suchen Ursache

Nach der Explosion in einem Mehrparteienhaus in Emden will die Polizei heute weiter nach der Ursache suchen. Ein 64-jähriger Mann schwebt in Lebensgefahr. Laut Polizei hatte der Mann am Sonntag im Keller des Hauses in Emden versucht, mit Werkzeug einen Tresor zu öffnen. Warum es dann zur Explosion kam ist unklar. Vorsichtshalber hatte die Polizei insgesamt drei Wohnblocks vorübergehend evakuiert. Drei weitere Hausbewohner wurden leicht verletzt.

Emden: Explosion im Mehrfamilienhaus Hallo Niedersachsen - 29.09.2019 19:30 Uhr Bei einer Explosion im Keller eines Mehrfamilienhauses in Emden ist ein 64-jähriger Bewohner lebensgefährlich verletzt worden. Die Ursache für die Explosion ist bislang unklar.







LKA-Experten untersuchen Gebäude

Da zunächst nicht klar war, ob weitere Gefahr besteht, wurden das Haus sowie zwei direkt benachbarte Gebäude vorsichtshalber evakuiert und der Explosionsort weiträumig abgesperrt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich laut Polizei mehr als 80 Personen in den drei Wohnkomplexen. Fachkräfte des Landeskriminalamts (LKA) Niedersachsen untersuchten das betroffene Gebäude und kamen zu dem Schluss, dass es gefahrlos betreten werden könne. Die Bewohner konnten daher um kurz nach 15 Uhr zurückkehren.

Mann versuchte offenbar, Tresor zu öffnen

Einsatzkräfte suchten und sicherten Spuren im Gebäude. Offenbar habe der 64-Jährige im Keller mit Werkzeug an einem Tresor gearbeitet. Dieser sei dann aus noch unbekannter Ursache detoniert. Anwohner berichteten laut NDR 1 Niedersachsen, der Mann sei ein Waffennarr und könne möglicherweise mit Sprengstoff hantiert haben. Die Polizei durchsuchte seine Wohnung, fand aber nur zwei Dekorationswaffen. Am Montag wollen die Beamten weiter nach der Ursache für die Explosion suchen und weitere Zeugen befragen. Sowohl die Wohnung des 64-Jährigen als auch die betroffenen Räume im Keller wurden für weitere Untersuchungen versiegelt.

