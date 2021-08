Stand: 02.08.2021 13:50 Uhr Explosion auf Campingplatz in Visbek: Mann schwer verletzt

Bei einer Explosion in einem Wohnwagen auf einem Campingplatz in Visbek (Landkreis Vechta) ist am Wochenende ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der 31-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Wohnwagen wurde deformiert, die Scheiben zerstört. Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion laufen.

