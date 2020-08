Stand: 07.08.2020 14:27 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Eurogate kündigt drastische Sparmaßnahmen an

Die Geschäftsführung des Hafenbetreibers Eurogate hat sich mit einem dramatischen Appell an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewandt. Vorstand Thomas Eckelmann kündigte in einem Video, das dem NDR zugespielt wurde, drastische Sparmaßnahmen in allen Bereichen an. So sollen Kosten gesenkt und die Produktivität gesteigert werden. NDR 1 Niedersachsen hat Eurogate um eine Stellungnahme gebeten, bislang aber noch keine Antwort erhalten.

Videos 00:34 Niedersachsen 18.00 Zweistelliges Wachstum für Tiefwasserhafen Niedersachsen 18.00 Der Hafenbetreiber Eurogate hat seinen Bericht für das Jahr 2018 vorgestellt. Demnach hat der JadeWeserPort seinen Umschlag um 18 Prozent auf mehr als 655.000 Standardcontainer gesteigert. Video (00:34 min)

Containerumschlag zu langsam und personalintensiv?

Von Personalabbau ist in dem Video zwar noch nicht die Rede. Doch es heißt, dass der Containerumschlag bei Eurogate in Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven im Vergleich zu Häfen wie Rotterdam oder Antwerpen zu langsam und personalintensiv sei. Die Häfen in den Nachbarländern arbeiten größtenteils bereits vollautomatisch - ohne Menschen, die vor Ort die Container bewegen.

Kosten sollen um 84 Millionen Euro gesenkt werden

Bei Eurogate beläuft sich der Verlust im ersten Halbjahr nach eigenen Angaben auf 23 Millionen Euro. Bis 2024 sollen, so heißt es in dem Video, die Kosten um 84 Millionen Euro gesenkt werden. Bereits im Mai sei auf Anraten der Unternehmensberatung McKinsey ein umfangreicher Plan für veränderte Abläufe bei Eurogate gefasst worden, den die Terminalmanager an den jeweiligen Standorten jetzt umsetzen sollen. In Wilhelmshaven arbeiten knapp 450 Mitarbeiter für Eurogate.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.08.2020 | 14:00 Uhr