Es wird offiziell: Ostfriesen sind Weltmeister im Teetrinken Stand: 25.08.2021 09:21 Uhr Wegen ihres enormen Teekonsums gelten Ostfriesen bislang als inoffizielle Weltmeister im Teetrinken. Nun soll das auch offiziell so sein.

Das Rekord-Institut für Deutschland in Hamburg will diesen Rekord nun offiziell anerkennen - samt Eintrag ins Buch der Rekorde (früher Guinness-Buch der Rekorde). In Ihlow (Landkreis Aurich) erhalten die Ostfriesen dazu heute Nachmittag eine entsprechende Urkunde. Stellvertretend wird der Präsident des Regionalverbandes Ostfriesischen Landschaft, Rico Mecklenburg, die Urkunde entgegennehmen. Die Ostfriesen trinken durchschnittlich rund 300 Liter Schwarztee pro Kopf und Jahr. Damit liegen sie mit weitem Abstand zu den Türken, den Libyern und den Engländern an der Spitze des jährlichen Teekonsums.

