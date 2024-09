Der Rechtsextremismus stellt laut Verfassungsschutz in Deutschland kein einheitliches Phänomen dar. Rassistische, antisemitische und nationalistische Ideologieelemente würden in verschiedenen Ausprägungen auftreten. Rechtsextremisten gingen davon aus, dass die Zugehörigkeit zu einer Ethnie oder Nation über den Wert eines Menschen entscheidet.

Allgemein bildet die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit einen grundlegenden Bestandteil rechtsextremistischer Ideologie. Aktuell werde in der rechtsextremistischen Szene auch vermehrt gegen die LGBTQI+-Community agitiert, so der Verfassungsschutz. Dieses Werteverständnis stehe in einem fundamentalen Widerspruch zum Grundgesetz.



Die Anwendung von Gewalt ist dem Verfassungsschutz zufolge eine Konstante in der rechtsextremistischen Ideologie. Sie äußert sich dabei sowohl in spontanen Gewalttaten, etwa in körperlichen Angriffen, als auch in terroristischen Anschlägen.



Die AfD-Landesverbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind von den Verfassungsschutzbehörden als "erwiesen rechtsextrem" eingestuft worden. In sechs weiteren Bundesländern wird die AfD als rechtsextremer Verdachtsfall geführt.