Erweiterung von JadeWeserPort in Wilhelmshaven wird geprüft Stand: 14.01.2025 11:03 Uhr Deutschlands einziger Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven könnte ausgebaut werden. Damit soll der Umschlag von Bauteilen für Windanlagen auf See ermöglicht und der Automobilumschlag vereinfacht werden.

Die Ergebnisse einer Bedarfsanalyse für den Ausbau nördlich des bestehenden Containerterminals werden im ersten Quartal dieses Jahres erwartet, wie die Marketinggesellschaft des JadeWeserPorts mitteilte. Auch eine Vorplanung und eine Kostenschätzung werden nach Angaben des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums erarbeitet. Der geplante Mehrzweck-Umschlagbereich soll sich den Angaben zufolge an das bestehende Terminal in Wilhelmshaven anschließen.

Kaje könnte 400 Meter nach Norden verschoben werden

Initiator der Bedarfsanalyse für den JadeWeserPort-Ausbau ist die Mosolf Gruppe, die als Technik- und Logistikdienstleister in Wilhelmshaven Fahrzeuge umschlägt. Die Pläne sehen vor, dass die Kaje des JadeWeserPorts um rund 400 Meter nach Norden erweitert wird, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Dazu müsste der bestehende Schlepperhafen zurückgebaut und das Gelände aufgespült werden. Auch eine feste Rampe für den Automobilumschlag könnte dann in die Kaje integriert werden. Am JadeWeserPort entwickelte sich der Automobilumschlag zuletzt positiv: Nach Angaben der Hafenmarketinggesellschaft Seaports of Niedersachsen GmbH wurden 2023 rund 36.200 Fahrzeuge umgeschlagen. 2022 waren es 9.000 Fahrzeuge, für 2024 liegen noch keine Zahlen liegen vor.

Ministerium: Neues Terminal ist zentral für Windenergie-Ausbau

Aus Sicht des Wirtschaftsministeriums sollte das Mehrzweckterminal neben dem Automobilumschlag auch den Umschlag von Ausrüstung und Bauteilen für Offshore-Windkraftanlagen möglich machen. Solche Schwerlastflächen fehlen nach Berechnungen der Stiftung Offshore-Windenergie bislang in den deutschen Seehäfen. Niedersachsens Hafengesellschaft NPorts baut ab diesem Frühjahr deshalb schon neue Liegeplätze in Cuxhaven. "Mit dem stark forcierten Ausbau der Windenergie auf See und der neuen Aufmerksamkeit, die damit unsere Häfen erhalten, eröffnet sich ein neues Fenster von Möglichkeiten für die gesamte Küste", sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). Die Häfen seien elementarer Bestandteil für eine unabhängige, diversifizierte Energieversorgung.

Containerumschlag ist nicht ausgelastet

Ein Ausbau des JadeWeserPorts, der 2012 in Betrieb ging, war auf politischer Ebene lange kein Thema - vor allem weil der Containerumschlag seit Jahren hinter den Erwartungen liegt. Innerhalb von fünf Jahren, so das Ziel damals, sollte die Kapazität komplett ausgelastet sein und jährlich 2,7 Millionen Standardcontainer umgeschlagen werden. Zuletzt war der Hafen davon weit entfernt: 2023 wurden 531.637 Standardcontainer umgeschlagen - im bislang besten Jahr 2021 waren es rund 713.000 Container.

Neue Reederei-Allianz könnte für Wachstum sorgen

Profitieren könnte der JadeWeserPort künftig auch von einer neuen Reederei-Allianz. Die Reedereien Hapag-Lloyd und Maersk wollen sich in diesem Jahr zu der sogenannten Gemini Cooperation zusammenschließen. Starten soll die Kooperation im Februar dieses Jahres.

