Erneuter Lkw-Unfall auf A1: Drei Menschen verletzt Stand: 23.12.2020 08:15 Uhr Auf der A1 ist bei Sottrum (Landkreis Rotenburg) erneut ein Lastwagen in ein Stauende gefahren. Der Fahrer wurde schwer, zwei weitere Lkw-Fahrer leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei hatte der 50-jährige Fahrer am Dienstagabend ein Stauende in Höhe der Anschlussstelle Stuckenborstel übersehen. Nahezu ungebremst fuhr er mit seinem Sattelschlepper in einen Lkw, den er gegen einen weiteren stehenden Lastwagen schob. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus des 50-Jährigen abgerissen und steckte zerstört im Auflieger des Lastwagens vor ihm.

A1 über mehrere Stunden gesperrt

Die Aufräumarbeiten dauerten die ganze Nacht an. Unter anderem musste die Fahrbahn gereinigt werden, weil ein Lkw einen großen Teil seiner pulverartigen Ladung verloren hatte, so die Polizei. Zudem waren alle drei Lastwagen nicht mehr fahrbereit. Am frühen Morgen wurde die A1 in Fahrtrichtung Bremen wieder freigegeben.

Erst am Dienstagmorgen war es auf der A1 zu mehreren Unfällen gekommen. Dabei wurde ein 34-jähriger Lkw-Fahrer tödlich verletzt.

