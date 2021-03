Erneuter Brand auf Campingplatz: Verdächtige Person verhört Stand: 15.03.2021 17:34 Uhr Auf einem Campingplatz in Neuharlingersiel (Landkreis Wittmund) hat es am Sonntag zum siebten Mal in diesem Jahr gebrannt. Die Polizei hat eine verdächtige Person vernommen.

Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, konnte der Verdacht laut einer Polizeisprecherin bislang aber nicht erhärtet werden. Die Person, zu deren Alter und Geschlecht keine Angaben gemacht wurden, kam daher nach dem Verhör wieder auf freien Fuß. Die Beamten ermitteln bereits seit Januar zu der Brandserie auf dem Dauerstellplatz.

Siebter Brand seit Jahresbeginn

Am Sonntagnachmittag waren gegen 16.45 Uhr zwei Vorzelte in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte die Brände jedoch schnell löschen und ein Übergreifen auf die Wohnwagen verhindern. Es wurde niemand verletzt. Der aktuelle Brand ist der siebte auf dem Campingplatz seit Jahresbeginn. Vier Mal brannten Wohnwagen komplett aus, zweimal standen Container in Flammen. Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen all diesen Bränden aus. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Telefonnummer (04462) 91 10 zu melden.

Erste Camper verlassen aus Angst den Platz

Die Dauercamper in Neuharlingersiel haben mittlerweile große Angst um ihre Wohnwagen und ihre Sicherheit. Viele hätten den Platz bereits verlassen, weil sie sich mehr trauen würden, dort zu übernachten, sagte einer der Camper gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Die Kurverwaltung hat zwar einen Wachdienst eingesetzt und arbeitet eng mit der Polizei zusammen, bislang führte das aber noch nicht zum gewünschten Erfolg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.03.2021 | 15:00 Uhr