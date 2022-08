Stand: 08.08.2022 18:59 Uhr Erneut tritt kontaminiertes Wasser aus AKW Unterweser aus

Im abgeschalteten Atomkraftwerk Unterweser (Landkreis Wesermarsch) ist erneut kontaminiertes Wasser ausgetreten. Wie das Niedersächsische Umweltministerium am Montag mitteilte, informierte die Betreiberin des Kernkraftwerks fristgerecht über das Ereignis. Vor Ort wurde demnach der Austritt von kontaminiertem Wasser aus einem Verdampfersystem in den Kontrollbereich des Kraftwerkes festgestellt. Der Betreiber sperrte die betroffene Leitung und stellte das System ab. Dekontaminations- und Reparaturmaßnahmen seien umgehend eingeleitet worden, hieß es. Das Ereignis wird gemäß der internationalen Bewertungsskala für nukleare und radiologische Ereignisse in die Stufe 0 (keine oder nur sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung) eingestuft, wie es weiter in der Mitteilung hieß. Ende Juli gab es einen ähnlichen Fall.

