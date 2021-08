Stand: 12.08.2021 14:42 Uhr Emstek: Rettungswagen verunglückt, Sanitäter verletzt

Drei Rettungskräfte sind am Donnerstagmorgen bei der Fahrt zu einem Einsatz im Landkreis Cloppenburg schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Rettungswagen bei Emstek von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug soll sich auf dem Weg zu einem Unfall bei Cappeln mit mehreren Leichtverletzten befunden haben. Der Fahrer und seine Beifahrerin, beide Rettungssanitäter, wurden eingeklemmt und schwer verletzt. Vorübergehend bestand Lebensgefahr. Rettungshubschrauber brachten beide in Kliniken. Ein Praktikant, der mit in der Fahrerkabine saß, kam ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden von rund 140.000 Euro.

VIDEO: Rettungswagen prallt auf dem Weg zum Einsatz gegen Baum (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.08.2021 | 13:30 Uhr