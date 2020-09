Stand: 19.09.2020 10:43 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Elsfleth: Unbekannte beschädigen Radaranlage

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonnabend in Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) eine mobile Radaranlage beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, schlugen sie zwei Scheiben ein und besprühten die Anlage an der L864 mit pinker Farbe. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer (04401) 93 50 zu melden.

