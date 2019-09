Stand: 06.09.2019 18:37 Uhr

Elbmündung: Ein Toter bei Feuer auf "MS Kelly"

Auf dem Frachter "MS Kelly" ist am Freitag auf der Elbe vor Otterndorf (Landkreis Cuxhaven) ein Brand ausgebrochen. Ein Besatzungsmitglied kam dabei nach Angaben des Havariekommandos Cuxhaven ums Leben. Zwei weitere Besatzungsmitglieder wurden verletzt in Spezialkrankenhäuser gebracht. Eines davon schwebt nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen in Lebensgefahr, das andere erlitt schwere Brandverletzungen. Insgesamt waren nach Angaben der Schiffsführung 13 Besatzungsmitglieder und ein Lotse an Bord. Das Feuer war nach bisherigen Erkenntnissen des Havariekommandos am frühen Nachmittag im Maschinenraum des unter maltesischer Flagge fahrenden Frachters ausgebrochen. Inzwischen sei der Brand gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar.

"MS Kelly" liegt sicher vor Anker bei Otterndorf

Das Havariekommando schickte Schiffsbrandbekämpfer aus Brunsbüttel und Cuxhaven zu dem Havaristen. Auch Rettungskreuzer und die Wasserschutzpolizei fuhren zur "MS Kelly". In welchen Hafen der Frachter gebracht werden soll, steht nach Angaben des Havariekommandos noch nicht fest. Derzeit liege das Schiff sicher vor Anker. Zu dessen weiterer Sicherung seien zudem zwei Schlepper vor Ort. Das 132 Meter lange und 16 Meter breite Schiff befand sich auf dem Weg von Rotterdam über den Nord-Ostsee-Kanal nach Kaliningrad. Der Schiffsverkehr auf der Elbe ist laut Havariekommando nicht beeinträchtigt.

