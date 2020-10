Stand: 08.05.2020 14:55 Uhr Eisbär-Zwillinge ziehen Besucher magisch an

Sie sind das Highlight im Zoo am Meer in Bremerhaven: die Eisbären-Zwillinge "Anna" und "Elsa". Zum ersten Mal haben Zoo-Besucher die fünf Monate alten flauschig anmutenden Bärenkinder am Freitag aus nächster Nähe beim Herumtollen und Schwimmen beobachten können. Denn wie andere Tierparks war auch der Zoo am Meer wegen der Corona-Pandemie wochenlang geschlossen. Jetzt hat er unter strengen Auflagen und nur bei vorheriger Online-Anmeldung wieder für Besucher geöffnet. "Die Leute sind glücklich, dass es wieder losgeht", sagte Zoodirektorin Heike Kück. "Die Stimmung ist super."

Zu viele Blicke? Ab in den Backstage-Bereich

Die beiden Eisbär-Mädchen, die am 8. Dezember auf die Welt kamen, sind inzwischen zu stattlichen Jungbärinnen herangewachsen. Ihren Niedlichkeits-Faktor haben sie dabei aber nicht eingebüßt. Seit Ende März dürfen "Anna" und "Elsa" auf die Außenanlage - weil der Zoo zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen war, sind die Jungtiere Besucher noch nicht so gewöhnt. "Wenn es ihnen zu viel wird, haben sie die Möglichkeit, in den Backstage-Bereich zu gehen", sagte die Zoodirektorin. Das Tierwohl stehe an erster Stelle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.05.2020 | 11:00 Uhr