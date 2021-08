Stand: 06.08.2021 21:51 Uhr Einkaufszentrum in Brake nach Drohung erneut evakuiert

In Brake (Landkreis Wesermarsch) ist am Freitag ein Einkaufszentrum evakuiert worden. Dies berichtet die Polizei. Am Nachmittag alarmierte demnach die Leitung eines Ladens wegen einer anonymen Bedrohung die Polizei. Beamte sperrten den Außenbereich des Zentrums großräumig ab. Nachdem alle Menschen das Gebäude verlassen hatten, durchsuchten sie den Markt mit Spürhunden. Dabei konnte laut Polizei keine tatsächliche Bedrohungslage ausgemacht werden. Noch am Abend wurde das Einkaufszentrum wieder freigegeben, blieb aber den Rest des Tages geschlossen. Ob ein Zusammenhang mit früheren Drohungen besteht, wird untersucht.

Weitere Informationen Keine Bombe: Einkaufszentrum in Brake wieder geöffnet Am Dienstag hatte ein Unbekannter per Telefon mit einem Bombenanschlag gedroht. Die Polizei setzte Spürhundse ein. (02.06.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.08.2021 | 08:00 Uhr