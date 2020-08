Stand: 01.08.2020 19:22 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Einfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

In Wildeshausen (Landkreises Oldenburg) ist am Sonnabend ein Einfamilienhaus durch einen Dachstuhlbrand schwer beschädigt worden. Das Feuer sei in der Mittagszeit ausgebrochen, die Ursache sei unklar, teilte die Polizei mit. Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Zeugen hatten die Bewohner des Hauses alarmiert, nachdem sie Rauch gesehen hatten. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie konnten ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindern. Das Haus ist laut Polizei dennoch nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf eine sechsstellige Höhe geschätzt.

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.08.2020 | 08:00 Uhr