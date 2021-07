Stand: 19.07.2021 12:57 Uhr Ehemaliger Bischof Janssen will Pastor auf Wangerooge werden

Der ehemalige Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg, Jan Janssen, will Pastor auf der Nordseeinsel Wangerooge werden. Er habe sich für das Pfarramt beworben und sei zusammen mit zwei weiteren Theologen in der engeren Wahl, sagte Kreispfarrer Christian Scheuer am Montag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Janssen war von 2008 bis 2018 Bischof der oldenburgischen Kirche. Seither arbeitet der heute 58-Jährige als Pastor der Deutschen Seemannsmission im niederländischen Rotterdam.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.07.2021 | 15:00 Uhr