Stand: 09.09.2022 07:27 Uhr Edewecht: 18-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto

Ein 18-Jähriger hat sich auf einer Landstraße in Friedrichsfehn bei Edewecht (Landkreis Ammerland) mit seinem Auto überschlagen. Das Fahrzeug blieb am Donnerstagabend auf dem Dach in einem Straßengraben liegen. Laut Polizei wurden der Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Während sich der junge Mann selbst aus dem stark beschädigten Auto befreien konnte, musste die Frau von der Feuerwehr herausgeholt werden. Warum der 18-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor ist noch ungeklärt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.09.2022 | 07:30 Uhr