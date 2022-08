Stand: 31.08.2022 07:28 Uhr EWE: Zweites LNG-Terminal in Wilhelmshaven wäre möglich

Die Ferngasnetze in der Region um Wilhelmshaven würden auch dann nicht überlastet, wenn dort noch ein zweites Terminal für Flüssigerdgas (LNG) entstünde - zu dieser Einschätzung kommt der Oldenburger Energieversorger EWE. Das Unternehmen baut derzeit eine rund 70 Kilometer lange Pipeline von Sande in Friesland nach Nüttermoor in Ostfriesland. Durch die Pipeline soll Erdgas transportiert werden, das ab Dezember per Schiff in Wilhelmshaven ankommen soll. Niedersachsens Energieministerium prüft gegenwärtig den Bau eines weiteren schwimmenden Terminals in Wilhelmshaven.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.08.2022 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Erdgas Energie