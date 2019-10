Stand: 25.10.2019 18:34 Uhr

E-Zigaretten: Acht Jugendliche im Krankenhaus

In Bremerhaven sind acht Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren nach dem Konsum von E-Zigaretten oder E-Shishas ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nach Angaben der Stadt litten sie unter anderem an Bewusstseinsstörungen, Krampfanfällen, Herzrasen, Schwindel oder psychischen Symptomen. Ein Sprecher des Gesundheitsamtes sagte, die ersten Fälle seien am Montag bekanntgeworden. Einer der Jugendlichen sei am Freitag immer noch im Krankenhaus gewesen.

Zusatzstoffe aus Auslöser?

Die genaue Ursache für die Gesundheitsprobleme ist noch unklar. Mehrere Betroffene sollen angegeben haben, das nicht verbotene Cannabis-Produkt CBD konsumiert zu haben. Anhand der Symptome gehen die Experten aber eher davon aus, dass die Flüssigkeit der E-Zigaretten mit sogenannten Räuchermischungen verschnitten war. Dabei werden synthetische Cannabinoide zugesetzt, deren Wirkung sehr stark sein kann. Das Gesundheitsamt warnt daher vor Zusatzstoffen jeder Art. Neben der Polizei sind auch die Krankenhäuser, die Schulen der Betroffenen und die Stadt an den Ermittlungen beteiligt.

