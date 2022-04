Stand: 18.04.2022 11:04 Uhr E-Bike-Fahrer von Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt

An einem Bahnübergang in Vechta ist am Ostersonntag ein 63 Jahre alter E-Bike-Fahrer von einem Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei hatten sich die Bahnschranken bereits gesenkt, mehrere Fahrzeuge warteten an dem Übergang. Dennoch habe der Mann den für Radfahrer unbeschrankten Übergang überquert, so die Polizei. Warum, sei unklar. Der Zug erfasste den 63-Jährigen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Lokführer und die Fahrgäste im Zug blieben unverletzt.

