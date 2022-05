Stand: 02.05.2022 13:55 Uhr Dreijähriger stürzt aus Fenster - wohl nur leicht verletzt

In Verden/Aller ist ein drei Jahre alter Junge am Montagvormittag aus dem Fenster aus dem ersten Obergeschoss eines Hauses in der Fußgängerzone gestürzt. Nach Angaben der Polizei war der Junge offenbar unbemerkt von seiner Mutter in einer Rechtsanwaltskanzlei auf das Fensterbrett geklettert und anschließend aus dem Fenster gefallen. Glücklicherweise wurde das Kind zunächst von einer Markise und anschließend von einem in der Fußgängerzone zufällig vorbeigeschobenen Kinderwagen abgebremst. Der Dreijährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Erste Untersuchungen hätten nur leichte Verletzungen bei dem Jungen ergeben, so die Polizei. Das Kind im Kinderwagen blieb unverletzt.

